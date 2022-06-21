Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdülaziz Zeynir (47) idaresindeki 35 NH 546 plakalı kum yüklü kamyon, Emlakdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Zeynir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel