Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Sandal Mahallesi Kavşağı yakınlarında, M.C.K'nin (25) kullandığı 06 CFY 990 plakalı kamyonet, refüjü aşıp yolun karşısında devrildi. Kazada sürücü M.C.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Kamyonet, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title