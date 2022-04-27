Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolu Sandal Mahallesi Kavşağı yakınlarında, M.C.K'nin (25) kullandığı 06 CFY 990 plakalı kamyonet, refüjü aşıp yolun karşısında devrildi. Kazada sürücü M.C.K. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kamil Altıparmak - Güncel