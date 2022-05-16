Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.S'nin (35) kullandığı 45 UC 704 plakalı hafif ticari araç, Çapaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan M.A (40) Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel