Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S'nin (35) kullandığı 45 UC 704 plakalı hafif ticari araç, Çapaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan M.A (40) Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Salihli, Tragger, Manisa, Güncel, Haberler

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