Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 35 CBN 30 plakalı hafif ticari araç, Manisa- Akhisar kara yolundaki Nuriye Mahallesi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.T. ile eşi G.T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Akhisar, Tragger, Manisa, Güncel, Haberler

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