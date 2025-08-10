Manisa'da Deprem Anı Kafeteryanın Kamerasında
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin görüntüleri, Manisa'nın Kula ilçesindeki bir kafeteryanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kafe çalışanlarının korku içinde kaçıştıkları ve kafeteryanın yapısının sallandığı anlar kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen, Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem anı bir kafeteryanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden kafe çalışanlarının, büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel