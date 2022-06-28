Son Dakika | DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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