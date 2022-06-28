Son Dakika | DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title