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Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama
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Manisa'da düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, yabancı uyruklu şüphelilerin Suriye'deki terör faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Manisa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde polis/savaşçı olarak silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C.E.M. (40) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli A.S.S. (39) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. A.S.S, hakkında yürütülecek idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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