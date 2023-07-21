Manisa'da Çürüyen Çam Ağacı Otomobil ve Ticari Araçların Üzerine Devrildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çürüyen bir çam ağacı, park halindeki 1 otomobil ve 1 hafif ticari aracın üzerine devrilip, maddi hasara neden oldu. Olay sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çürüyen bir çam ağacı, park halindeki 1 otomobil ve 1 hafif ticari aracın üzerine devrilip, maddi hasara neden oldu.

Olay bugün 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki çürüdüğü belirlenen bir çam ağacı park halindeki 1 otomobil ile 1 hafif ticari araç üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çam ağacını parçalar halinde keserek araçların üzerinden kaldırdı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.(DHA)