Manisa'da çürüyen ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çürüyen bir ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmaması faciayı önledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri olay yerine sevk edildi ve ağaç parçalara ayrılarak araçların üzerinden kaldırıldı.

Manisa'da çürüyen bir ağacın park halindeki 2 aracın üzerine devrilmesi nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. O sırada ağacın altında kimsenin olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan çam ağacı, içindeki çürüme nedeniyle büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler araçların üzerine devrilen ağacı dallarından keserek parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ağaç tamamen kesilerek araçların üzerinden alınırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA