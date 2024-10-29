Manisa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

MANİSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.

Manisa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı nedeniyle Manisa Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Bekir Beşevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Semra Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, protokol üyeleri, vatandaşlar öğrenciler katıldı. Vali Özkan, beraberinde Garnizon Komutanı - 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Başkan Ferdi Zeyrek halkı selamladı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaptı.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarını gerçekleştirdikleri gösterileriyle törene damga vurdu. Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi vals gösterisiyle kutlamalara renk kattı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,