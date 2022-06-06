Manisa'da çilingire açtırdıkları evi soydukları öne sürülen şüphelilerden 1'i tutuklandı - Haberler

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Manisa'da çilingire açtırdıkları evi soydukları öne sürülen şüphelilerden 1'i tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çilingire açtırdıkları evi soydukları öne sürülen şüphelilerden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kapısını çilingir çağırarak açtırdıkları evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kapısını çilingir çağırarak açtırdıkları evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Ümit Pınar, jandarmaya başvurarak evde olmadığı sırada klima ve televizyonun çalındığını ihbar etti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüpheliler E.C. (37) ile M.G'nin (43) kendi evlerinin kapısını açamadıkları izlenimi vererek çilingir çağırdıkları, Pınar'ın evinin kapısının bu yolla açtırıldığı, evdeki televizyon ve klimanın çalındığı belirlendi.

Yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.C. hakimlikçe tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Jandarma Manisa Güncel Haberler

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