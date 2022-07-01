Son dakika! Yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güzelyurt Mahallesi Manisa Muradiye yolu yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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