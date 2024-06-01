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Manisa'da çıkan yangına müdahale ediliyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına 13 arazöz, 2 uçak, 4 helikopter, 5 su tankeri olmak üzere 44 söndürme ekibi ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının İsmailbey Mahallesi ile çevresindeki yerleşimlere ve ormanlık alana yayılma ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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