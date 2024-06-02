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Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 13 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisine ve ormanlık alana sıçramıştı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayılan ve ormana da sıçrayan yangın, bölgedeki ekiplerin yaklaşık 13 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın

Öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangının yayılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma yapmış, İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durdurulmuştu.

Yangına müdahale için Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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