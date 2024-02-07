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Manisa'da çıkan ot yangınında 30 arı kovanı hasar gördü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının neden çıktığını henüz belirleyemedi. Yangın sonrası yapılan incelemede, arazide bulunan 30 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği ve arıların telef olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü.

Yılmaz Mahallesi'nde Ördekli mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede arazide bulunan 30 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği, arıların telef olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Salihli Manisa İtfaiye Çevre Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

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