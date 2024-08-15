Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan yangın için çalışmalar başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor.
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.34'te çıkan yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürerken, buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.
Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.
Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.