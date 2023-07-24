Manisa'da çıkan orman yangınında 14 ev etkilendi, can kaybı yok

VALİ KARADENİZ: 14 EV ETKİLENDİ, CAN KAYBI YOK

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yangının etkili olduğu Sarısığırlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz burada yaptığı açıklamada, "Sarısığırlı Mahallesi'nde 14 ev ve 3 dam yandı, bir ev de kısmen yandı. Herhangi bir can kaybımız yok. Bir evin önünde bağlı olan köpek yaşamını yitirdi. Biri, yangının etkisini gösterdiği Sarısığırlı Mahallesi olmak üzere Çaltepe, Gökbel, Sarıçam Mahalleri tedbiren boşaltıldı. İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Sarıçam Mahallesindeki yangına ise 4 gece görüşlü helikopter müdahale ediyor." dedi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından yükselen dumanın İzmir yönünde ilerlediği, bunun da kentte yaşam kalitesini düşüreceği belirtildi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -