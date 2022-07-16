Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
AA / Ahmet Bayram - Güncel