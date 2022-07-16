Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title