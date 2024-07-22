Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Seyitli Barajı mevkisinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
(ANKARA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Barajı Mevkiinde saat 17.35'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre İlçesi Seyitli Barajı Mevkiinde saat 17.35'de başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 17.48'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.