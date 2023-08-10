Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.