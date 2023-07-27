Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumda ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

İnsansız Hava Aracı'nın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Alaşehir Belediyesi ekipleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.