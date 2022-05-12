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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Küçükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, bir yangın söndürme helikopteri, 3 dozer ve 2 su tankeri ile 49 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Manisa, Yangın, Soma, su, Güncel, Haberler

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