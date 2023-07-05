Manisa'da çıkan ekin tarlası yangını söndürüldü

Manisa'da ekin tarlasında çıkan yangın başka tarlalara sıçramadan söndürüldü

Manisalı çiftçilerin korkulu rüyası ekin yangılarına karşı uyarı

Ekin yangınları hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine zarar veriyor

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan ekin tarlası yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü. Hem çiftçilere hem de vatandaşlara uyarılarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yaz ayları nedeniyle ekili alanlarda çıkan yangınların arttığını belirterek "Çiftçilerimize samanlarını biçtikten sonra bir an önce yerden kaldırmalarını öneriyoruz. Yol kenarında olduğundan dolayı bir izmarit ya da vatandaşın ters bir ateş yakmasından dolayı anında ekinler zarar görebiliyor" dedi.

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yol kenarında bulunan buğday tarlasında çıktı. Yola atılan bir izmaritten çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 5 dönümlük alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Biçilmiş ve toplamaya hazır halde bulunan samanlar yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yan tarafta bulunan biçilmemiş ekin alanına sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

"Çiftçilerimize samanlarını biçtikten sonra bir an önce yerden kaldırmalarını öneriyoruz"

Yaz ayları olması ve hem hava sıcaklıklarının artması hem de havadaki nemin azalması nedeniyle ekin yangınlarında artış olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, çiftçilere ve vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekinlerin biçilmesi sonrası samanlarını tarlada uzun süre bırakmamaları konusunda uyaran Başkan İnal, "Biçilen yerle aynı zamanda biçilmeyen yer Çiftçilerimize samanlarını biçtikten sonra bir an önce yerden kaldırmalarını öneriyoruz. Yol kenarında olduğundan dolayı bir izmarit ya da vatandaşın ters bir ateş yakmasından dolayı anında ekinler zarar görebiliyor. Burada biçilen yer zarar gördü. Eğer itfaiyemiz zamanında müdahale etmeseydi biçilmeyen, ekili olan yer de tamamen yanacaktı. Oraya sirayet etmeden söndürdük" dedi.

Çiftçilerden anız yakmamalarını da isteyen Başkan İnal, "Çiftçilerimize anızlarını yakmamalarını özellikle söylüyoruz. Hem topraktaki mineralleri hem de bitkilere yararlı olabilecek bakterileri öldürüyorlar. Ayrıca bir dahaki yıl daha fazla sulanma ihtiyacı duyuluyor. Bunun için çiftçilerimiz duyarlı olsunlar, anız yakmasınlar. Yolda seyir halindeki vatandaşlarımız da izmarit gibi yanıcı maddelerini yola atmasınlar. Yangınların büyümesine sebep olmasınlar. 17 ilçemizde yangınlarla uğraşmaktayız. Özellikle nemin azaldığı hava sıcaklığının etken olduğu zamanlarda yangınlar çıkıyor. İlerleyen zamanlarda da darı tarlalarında yangınlar meydana gelecektir. Etrafta bağlar ve evler var. Evlere sıçramadan yangının önüne geçtik. Vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize bu konuda duyarlı olmalarını tekrar söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.