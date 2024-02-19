Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.
Yılmaz Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan R.D. (56) ve K.Y. (35), ambulansla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. K.Y. ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında E.D. (29) ve E.D (25) ile yaralılardan R.D. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.