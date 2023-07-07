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Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada, aralarında husumet bulunan Cem Arslaner (30) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.D. ise gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki parkta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cem Arslaner (30) ile M.D. (26) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, Arslaner'i bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D. saklandığı adreste gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Salihli Manisa Güncel Haberler

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