Manisa'da çiftlik yangınında 2 bin balya zarar gördü

Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya zarar gördü.

Poyrazdamları Mahallesi'nde A.T'ye (53) ait çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar gördü.