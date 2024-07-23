Manisa'da çiftlik yangınında 2 bin balya zarar gördü
Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya zarar gördü. Poyrazdamları Mahallesi'nde A.T'ye (53) ait çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar gördü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya zarar gördü.
Poyrazdamları Mahallesi'nde A.T'ye (53) ait çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar gördü.