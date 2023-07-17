Manisa'da çiftçiler tırpanlarla hasat yapıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yere yatan buğday ve arpaya biçerdöver giremediği için çiftçiler geleneksel yöntemlerle hasada başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan yağışlar ve fırtına nedeniyle buğday ve arpalar yere yattı. Yere yatan ekinler biçer döver ile biçilemediği için, yıllardır unutulan tırpanlar yeniden kullanılmaya başladı. Tırpanları ardiyelerden çıkartan çiftçiler, bu yıl tırpanla hasat ediyorlar. Tırpanlarla biçilen tahıllar toplanarak, patozlarla öğütülüp, saman ile buğdaylar birbirinden ayrılıyor. Çiftçiler havaların yağışlı ve fırtınalı geçtiği için tahılların yattığını, buna bağlı olarak verimin düştüğünü belirttiler. Çiftçilerden Osman Başer, "Ürünlerimizi yaklaşık 20 yıldır döver biçer ile hasat ediyorduk. İklim değişikliklerine bağlı olarak dünya çapında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, bu yıl ürünlerimiz yere yattı. Yere yatan ürünlerimizi biçer döverler hasat edemedi. Bizde yaklaşık 20 yıldır ardiyelerde duran yıllanmış tırpanlarımızı çıkartıp, onlarla hasat ettik" dedi. - MANİSA