Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

MANİSA'da sandığa giden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da oylarını kullandı.

MANİSA'da sandığa giden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Manisa'da da saat 08.00'den itibaren sandık başına gidildi. 1 milyon 106 bin seçmen bulunan Manisa'da, 3 bin 573 sandıkta oy kullanılacak. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat ve AK Parti Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu da oylarını kullandı. Yunusemre ilçesindeki Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda, 1386 nolu sandıkta, eşi Zehra Karadeniz ile oyunu kullanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, seçimin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.