Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzümü Hasadı Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzümünün örtü altında hasadına devam ediliyor. Aralık ayının sonlarına kadar adeta soğuk açık hava deposu gibi dalında taze olarak kesilen üzümler dünya sofralarını da tatlandırmaya devam ediyor.

Temmuz ayında örtülen üzüm bağları aralık ayının sonlarına kadar hasadına devam edilecek. Hasat devam ederken, kesilen üzümler ihracatçı firmalar tarafından soğuk hava depolarında konulduktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor.

Başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri tazeliği ile dikkat çekiyor. Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere sofralık çekirdekli dokuz tür üzümün yetiştirildiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşadık. Ancak iyi bakımlı üzüm bağlarımızda verim ve kalite güzel. Üzümlerimizin büyük bir bölümü yaş olarak yurt dışına ihraç edildiği gibi yurt içerisinde de tüketiliyor. Ayrıca kuru olarak da değerlendiriliyor. Çıkma üzümler de sumalık olarak değerlendiriliyor." dedi.

Öte yandan üzüm üreticisi Anmet Karadağ ise şunları söyledi: "İyi bakım yapılan bağlarda kaliteli üzümler var. 'Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.' derler doğru bir söz. Bizler üzüm bağlarının içerisinden adeta çıkmıyoruz. Kaliteli üzüm almak gerçekten emek istiyor." - MANİSA