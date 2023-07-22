Manisa'da çatı yangını paniğe neden oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken apartmanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 324 sokak üzerindeki apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıdan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık, polis ve GDZ Elektrik'e bağlı ekipler sevk edildi. Aşırı sıcak havanın da etkisi ile zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri 3 katlı apartmanın çatı kısmındaki yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürüldü. Gediz Elektrik personelleri ilse civarda bulunan elektrik tellerinin zarar görmemesi adına önlemlerini aldı.

Olayda herhangi bir yaralama söz konusu olmazken apartmanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yine apartmanın çatı kısmında bulunan güvercinlerin de zarar görmediği ifade edildi. - MANİSA