Manisa'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Olayda bir bekçi yaralanırken, şüphelilerden biri tabancayla vuruldu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5305. Sokak'ta devriye gezen bekçiler ile 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Şüphelilerden birinin saldırısıyla 2 bekçi yaralandı. Bunun üzerine zanlı, tabancayla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli ile yanındaki diğer kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
