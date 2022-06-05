Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler

Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerince Gölmarmara ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerince Gölmarmara ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. İlçeye bağlı Kumkuyacak Mahallesinde yaşayan K.P'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri, söz konusu traktörün Gölmarmara'nın kırsal Tiyenli Mahallesinde olduğunu tespit etti. Traktörü çaldığı öne sürülen Ö.Ö'yü (30) gözaltına alan ekipler, traktörü de sahibine teslim etti. AA / Ahmet Bayram - Güncel Jandarma Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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