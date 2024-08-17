Manisa'da Büyük Bir Alanda Yangın Devam Ediyor
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangın, Salihli ilçesine de sıçradı. Yangına müdahale için 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi ve diğer ekipler görevlendirildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürüyor.
ALEVLER BÜYÜK BİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangına müdahale 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel ile sürüyor. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürüyor.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,