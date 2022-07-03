Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı - Haberler

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Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde doğada bulunan peçeli baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde doğada bulunan peçeli baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cambazlı Mahallesi Dere mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulan yuvadan düştüğü değerlendirilen 5 paçalı baykuş yavrusu buldu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları yavru baykuşları, Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hisarcık Ahmetli Manisa Güncel Haberler

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