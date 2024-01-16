Manisa'da Boşandığı Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kadın Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın tutuklandı. İfadesinde, evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü eşiyle tartıştıklarını belirten kadın, ateş açtığını iddia etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın tutuklandı.
Dün, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay
Yaklaşık 7 yıl önce boşandığı İrfan Çimen (66) ile sokakta tartışan A.Y. (62), evinden aldığı av tüfeğiyle Çimen'e ateş etmiş, ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Zanlı, ifadesinde, evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile tartıştıklarını, Çimen'e "korkutma amaçlı" ateş açtığını iddia etmişti.