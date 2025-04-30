Manisa'da Bonzai Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ) üzerinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilen Süleyman T. (21) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen Süleyman T. durduruldu. Süleyman T.'nin üzerinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş 3 bin 200 içimlik bonzai, 6 uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.