Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arama yapılan bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arama yapılan bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yönünden gelen bir otomobili şehir girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, 9 parça halinde, sürücü koltuğu altına gizlenmiş, 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Y.K. (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, İzmir, Eroin, Güncel, Haberler

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