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Manisa'da bir orman yangını daha çıktı

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Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken Yunusemre ilçesinde yeni bir orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANİSA'nın Gördes ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken bir orman yangını da Yunusemre ilçesinde çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan bugün saat 11.05'te alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin 11.15'te yapıldığı yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal, 3 dozer ekibi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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