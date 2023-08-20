Manisa'da bir kişi silahla öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde çay ocağında çıkan kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'ndeki bir çay ocağına gelen C.G, burada oturan Sami Orçin (35) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda C.G, üzerinde taşıdığı tabancayla Orçin'e ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.