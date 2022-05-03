Manisa'da bir kişi oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı - Haberler

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Manisa'da bir kişi oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bir kişi oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi eşiyle tartıştığı sırada araya giren oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi eşiyle tartıştığı sırada araya giren oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı.

Göktaşlı Mahallesi'nde yaşayan H.A. boşanma aşamasında olduğu eşi F.A. (40) ile tartıştı.

Komşularının haber vermesiyle oğlu Y.A. (18) ve yeğeni Ö.H. (20) eve geldi.

Bu sırada çıkan arbede de H.A. oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, H.A'yı gözaltına aldı, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağa el konuldu.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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