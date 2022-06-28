Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü. Hüseyin Yurtseven (71), oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'taki evine gitti. Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e (65) tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Manisa Baba Güncel Haberler

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