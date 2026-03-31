Manisa'da bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ile karısının annesi, babası ve kardeşini silahla öldüren şüpheli ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada eşi Saniye Nur C.'yi (20) bıçakla, kayınvalidesi Fadime Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) av tüfeğiyle öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ile babası S.C.'yi Yunusdere Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp (42), gazetecilere, saat 03.59'da jandarmanın kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, eve geldiklerinde 4 kişinin cansız bedenini gördüklerini söyledi.

Şüphelinin Yunusdere Mahallesi'ndeki babasının evinde uyurken gözaltına alındığını aktaran Alp, "2 sene oldu evleneli. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrı, boşanma aşamasındalar. Bir celse geçti. Şimdi 2 Nisan'da mahkemeleri vardı. Bu mahkemede boşanma süreci gerçekleşecek diye düşünülüyordu." dedi.

Alp, şüphelinin düğün masraflarını gerekçe göstererek kız tarafından yaklaşık 370 bin lira talep ettiğini ve bu durumun karşılıklı davalara neden olduğunu anlattı.

Kabaçınar Mahallesi sakinlerinden Ali Alp (52) ise boşanma sürecinden dolayı ailenin bir süredir tedirgin olduğunu anlattı.

Silah seslerini duymadıklarını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Zaten jandarmanın siren sesiyle uyandık. 4'ü 9 geçe mi öyle bir şeydi. O saatten sonra zaten jandarma olaydan haberdar olmuştu. Çok kötü oldu. Biz zaten böyle bir şey hiç görmemiştik. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskileri soruyoruz, onlar da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, geride kalanlara sabırlar versin."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
