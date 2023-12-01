Manisa'da Bir İş Yerinden Televizyon Çalındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden büyük ekran televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden büyük ekran televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak'taki bir işyerine giren zanlı 110 ekran televizyonu çaldı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili iş yeri sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.