Manisa'da bir fabrikada yangın çıktı

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.