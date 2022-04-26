Manisa'da bir fabrikada havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan işçi öldü - Haberler

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Manisa'da bir fabrikada havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan işçi öldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bir fabrikada havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan işçi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde fabrikanın atık su havuzunun duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan 5 işçiden biri hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde fabrikanın atık su havuzunun duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan 5 işçiden biri hayatını kaybetti.

Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık su havuzunda çalışan 5 işçi, havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerden A.S. (37), M.A. (25), M.T. (35) ve S.A. (29) atık sudan çıkarıldı, C.A'nın (42) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer 4 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Akhisar, Manisa, işçi, su, Güncel, Haberler

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