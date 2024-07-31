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Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yunusemre İtfaiye Manisa Olay Yaşam Güncel Haberler

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