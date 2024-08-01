Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir balık yemi fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çepnidere Kavşağı yakınındaki balık yemi üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.