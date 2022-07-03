Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan, binaya da sıçrayan yangın söndürüldü. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan, binaya da sıçrayan yangın söndürüldü. Muradiye OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarının depolandığı bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında ayağından hafif şekilde yaralanan itfaiye eri Musa Güzel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde kaldırıldı. Yangın sonucu fabrika binasında hasar oluştu. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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