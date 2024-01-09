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Manisa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evdeki Ü.D. (25), eşi E.D. (24) ve 9 aylık bebekleri A.D'yi binadan çıkardı.

Dumandan etkilenen ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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