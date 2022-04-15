Manisa'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen arkadaşını yaraladı - Haberler

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Manisa'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen arkadaşını yaraladı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen arkadaşını yaraladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle kazara vurarak yaralanmasına neden oldu.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle kazara vurarak yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynayan H.T, babasına ait ev tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun arkadaşı C.I'nın karın bölgesine isabet etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.I, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

AA / Serkan Özcan - Güncel

Bostancı, Kırkağaç, oyunlar, Manisa, Güncel, Haberler

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